فيديو | الاحتلال يعتدي ويعتقل خمسة شبان من منطقة باب العمود في القدس

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، خمسة شبان بعد الاعتداء عليهم في منطقة باب العمود في القدس المحتلة.

وانتشرت قوات الاحتلال بكثافة في محيط باب العمود، بالتزامن مع خروج الآلاف من المواطنين بعد أداء صلاة العشاء والتراويح، مشيرة إلى أنها أغلقت الطريق المؤدية إلى باب الساهرة وباب العمود من منطقة وادي الجوز.

وتشهد منطقة باب العمود والبلدة القديمة أجواء متوترة، بعد أن نصبت قوات الاحتلال سياجًا حديديًا في باب العمود، بذريعة منع المواطنين من التجمع في المكان.