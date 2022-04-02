الاحتلال يغلق حاجز شوفة واندلاع مواجهات غرب طولكرم

وطن: أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، حاجز شوفة العسكري جنوب غرب طولكرم، مع تواجد مكثف للمستوطنين وشرطة الاحتلال في المكان.

وأفادت المصادر، أن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز إثر تجمهر المستوطنين، ومنعت المركبات من المرور.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طولكرم وجابت شوارعها خاصة في الحي الغربي، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال في محيط مصانع "غيشوري" الاستيطانية، بمحاذاة جدار الضم والتوسع العنصري غرب المدينة.