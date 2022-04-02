مصرع طفلة بحادث دعس في الخليل



وطن: لقيت اليوم طفلة تبلغ من العمر 4 أعوام مصرعها نتيجة تعرضها لحادث دعس في بلدة الريحية جنوب الخليل.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن الطفلة تعرضت لحادث دعس من قبل حافلة أثناء عبورها الطريق في بلدة الريحية، الأمر الذي تسبب بإصابتها بجروح بالغة الخطورة نقلت عل إثرها إلى مستشفى يطا الحكومي لتلقي العلاج إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بجراحها الخطيرة التي أصيبت بها.

وأكد ارزيقات إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.