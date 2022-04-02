الهدنة في اليمن تدخل حيّز التنفيذ

وطن: دخلت الهدنة بين التحالف السعودي والحكومة اليمنية في صنعاء، حيّزَ التنفيذ عند الساعة الـ7 من مساء اليوم السبت، بالتوقيت المحلي وتوقيت القدس الشريف.

وأعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أنّه "بموجب هذه الهدنة، تتوقّف كل العمليات العسكرية الهجومية، براً وجواً وبحراً". وأكّد أنَّ "نجاح هذه المبادرة يعتمد على التزام الأطراف المتحاربة المستمر تنفيذَ اتفاقِ الهدنة، على نحو يتضمّن الإجراءات الإنسانية المصاحبة".

وتمنّى غروندبرغ أن "تتمَّ ترجمة حسن النيّات الذي عبّرت عنه كل الأطراف علناً، في صورة خفضٍ للتصعيد الإعلامي والحدِّ من خطاب الكراهية".

وأوضح أنَّ "بنود اتفاق الهدنة تتضمن تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحُديدة، والسماح برحلتين جويتين من مطار صنعاء وإليه، كل أسبوع".

وقال غروندبرغ: "أتمنّى أن تُعطي الهدنة، التي بدأت اليوم، الفرصة لليمنيات واليمنيين في الاحتفال بشهر رمضان المبارك بسلامٍ وأمنٍ وطمأنينةٍ".

وفي تغريدةٍ في "تويتر"، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، يحيى سريع، "دخول الهدنة الإنسانية والعسكرية حيز التنفيذ"، مؤكِّداً "الالتزام بالوقف الشامل للعمليات العسكرية، طالما التزم الطرف الآخر بذلك".