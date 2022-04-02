الكرملين يعلن تدمير القدرات العسكرية لأوكرانيا بشكلٍ شبه كامل

وطن: أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم السبت، تدمير القدرات العسكرية لأوكرانيا بشكلٍ شبه كامل خلال العملية العسكرية الروسية.

وقال بيسكوف في مقابلة مع قناة "بيلاروس-1" التلفزيونية إنّ "عملية نزع السلاح تجري على قدمٍ وساق، وقد دمّرت القدرات العسكرية والبنية التحتية الأوكرانية بشكل شبه كامل خلال العملية الخاصة".

بيسكوف: المفاوضات مع أوكرانيا ليست سهلة

وفي ما يخص المفاوضات الروسية الأوكرانية، أوضح المتحدث باسم الكرملين أنّ "روسيا تريد استئناف المحادثات مع أوكرانيا في بيلاروسيا، ولكن كييف ترفض"، قبل أن يضيف: "المفاوضات مع أوكرانيا ليست سهلة ولكن من المهم أن تستمر".

وشدّد بيسكوف على أنّ "روسيا تقدم الدعم العسكري المطلق إلى بيلاروسيا"، مشدداً على أن "أي هجوم على أحد أعضاء منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وخاصة على مينسك، نعتبره هجوماً على روسيا".

وأكد رئيس الوفد الروسي، فلاديمير ميدينسكي، في وقتٍ سابق تلقّي بلاده "مقترحات خطية من أوكرانيا، تؤكد سعيها لأن تكون دولة محايدة وخالية من الأسلحة النووية"، وذلك في ختام الجولة الأولى من المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول.

الدفاع الروسية: القضاء على أكثر من 100 "متطرف ومرتزق" في خاركوف

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 100 "متطرف ومرتزق" من جرّاء ضربة صاروخية نفذتها الخميس الماضي على موقع عسكري في مدينة خاركوف شرقي أوكرانيا.

‼️The Iskander strike destroyed the defense headquarters in Kharkov, eliminating more than 100 Ukrainian Nazis and Western mercenaries

/Ministry of Defense, RIA/ pic.twitter.com/64JjbKQvpS — Ignorance, the root and stem of all evil (@ivan_8848) April 2, 2022

كما ذكر المتحدث باسم الوزارة، إيغور كوناشينكو، أنّ القوات الروسية أخرجت اليوم عن الخدمة مطار ميرغورود في مقاطعة بولتافا شمال شرق البلاد ودمّرت عدة مروحيات وطائرة حربية أوكرانية تمّ اكتشافها في محطات مموّهة داخله، بالإضافة إلى خزانات وقود وأسلحة خاصة بالطائرات.

وأكد أنّ سلاح الجو الروسي "استهدف خلال اليوم الأخير 28 موقعاً عسكرياً أوكرانيا، منها مستودعات صواريخ ومدافع وذخيرة و23 منطقة لآليات قتالية تابعة للجيش الأوكراني".

ودمّرت القوات الروسية منذ بداية عمليتها في أوكرانيا، وفقاً لوزارة الدفاع، 125 طائرة و88 مروحية و381 طائرة مسيرة و1888 دبابة وآلية مدرعة أخرى و205 راجمات صواريخ و793 مدفعاً ومدفع هاون، بالإضافة إلى 1771 مركبة عسكرية خاصة.

(الميادين)