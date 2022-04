الكرملين يعلن تدمير القدرات العسكرية لأوكرانيا بشكلٍ شبه كامل

وطن: أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم السبت، تدمير القدرات العسكرية لأوكرانيا بشكلٍ شبه كامل خلال العملية العسكرية الروسية.

وقال بيسكوف في مقابلة مع قناة "بيلاروس-1" التلفزيونية إنّ "عملية نزع السلاح تجري على قدمٍ وساق، وقد دمّرت القدرات العسكرية والبنية التحتية الأوكرانية بشكل شبه كامل خلال العملية الخاصة".

بيسكوف: المفاوضات مع أوكرانيا ليست سهلة

وفي ما يخص المفاوضات الروسية الأوكرانية، أوضح المتحدث باسم الكرملين أنّ "روسيا تريد استئناف المحادثات مع أوكرانيا في بيلاروسيا، ولكن كييف ترفض"، قبل أن يضيف: "المفاوضات مع أوكرانيا ليست سهلة ولكن من المهم أن تستمر".

وشدّد بيسكوف على أنّ "روسيا تقدم الدعم العسكري المطلق إلى بيلاروسيا"، مشدداً على أن "أي هجوم على أحد أعضاء منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وخاصة على مينسك، نعتبره هجوماً على روسيا".

وأكد رئيس الوفد الروسي، فلاديمير ميدينسكي، في وقتٍ سابق تلقّي بلاده "مقترحات خطية من أوكرانيا، تؤكد سعيها لأن تكون دولة محايدة وخالية من الأسلحة النووية"، وذلك في ختام الجولة الأولى من المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول.

الدفاع الروسية: القضاء على أكثر من 100 "متطرف ومرتزق" في خاركوف

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 100 "متطرف ومرتزق" من جرّاء ضربة صاروخية نفذتها الخميس الماضي على موقع عسكري في مدينة خاركوف شرقي أوكرانيا.

