مستوطنون يعتدون على شاب من الطيبة في محل تجاري في نتانيا

وطن: تعرض شاب من مدينة الطيبة لاعتداء عنصري مساء اليوم، السبت، على يد مجموعة من المستوطنين في مكان عمله بمدينة نتانيا.

وأظهر توثيق مصور، اعتداء 3 شبان دخلوا إلى محل تجاري يعمل فيه الشاب، وأقدموا على الاعتداء عليه بلكمات في وجهه دون أن يقترف ذنبا.

وقدم الشاب شكوى في شرطة الاحتلال في نتانيا إثر الاعتداء الجسدي واللفظي عليه، وقال إنه تعرض للاعتداء على خلفية قومية كونه فلسطيني، وأن لا علاقة بينه وبين المعتدين؛ فيما سارعت شرطة الاحتلال بالرد أن الخلفية جنائية.

وذكر الشاب، أن "مجموعة من الشبان اليهود اقتحمت المكان الذي يعمل به في نتانيا واعتدت عليه، إذ 3 منها دخلوا المكان وهم يشتمون العرب بعبارات عنصرية بينها ’الموت للعرب يا عربي سوف نقتلك’، ’أنتم قتلتم الناس في الخضيرة’ و’مكانكم ليس هنا’".

وتابع "بعد فترة قصيرة من دخولهم المحل، توجه إلي أحدهم وقال لي سوف أقتلك أيها العربي المخرب، وأقدم على ضربي بوجهي ومن شدة الخوف لم أستطع حتى الرد عليهم".

وعبر قائلا "كنت في خوف شديد، ظننت أنهم سيقتلونني حيث كان الغضب والحقد في عيونهم في ظل الشتائم للعرب ولي، ولم أكن أعرف كيف أتصرف من شدة الخوف".

وقال المحامي، عبد جابر، الموكل بالدفاع عن الشاب، إن "الشرطة حاولت في البداية إخفاء ما حدث، وبدأ المحقق بتخويف موكلي بعدم معالجة شكواه في حال التوجه للصحافة ونشر التوثيق المصور".

ولفت إلى أن الوضع خطير جدا في المستوطنات بالداخل المحتل، وهناك استهتار من قبل شرطة الاحتلال في مثل هذه الشكاوى، وعلى الشبان الفلسطينيين أن يأخذوا الحيطة والحذر في البلدات الحساسة مثل نتانيا وألا يستهتروا بأي شكوى.

(عرب 48)