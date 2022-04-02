أبو مويس يدعو إلى لجم انتهاكات الاحتلال بحق مؤسسات التعليم العالي

وطن: دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس، إلى وقفة جادة من المؤسسات الحقوقية والإنسانية والإعلامية للجم انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق مؤسسات التعليم العالي، لافتًا إلى أن تمادي الاحتلال في جرائمه يأتي نتيجة الصمت الدولي المطبق تجاه هذه الجرائم.

جاء ذلك خلال عيادة الوزير أبو مويس، اليوم السبت، طالبا من جامعة فلسطين التقنية "خضوري" في طولكرم، أصيب بجروح عقب اقتحام الاحتلال للجامعة قبل أيام.

وأكد أبو مويس أن استمرار هجمات واعتداءات الاحتلال ضد جامعة "خضوري" ومؤسسات التعليم العالي عمومًا، يعتبر مخالفة وتحديًا وضربًا بعرض الحائط لكافة القوانين والمواثيق والأعراف الدولية التي تصون حُرمة المؤسسات التعليمية وتُجرّم انتهاك هذه الحُرمة.

واطمأن وزير التعليم العالي والبحث العلمي على سلامة الطالب، متمنيًا السلامة التامة له ولكافة الجرحى.

ورافق الوزير في الزيارة وكيل الوزارة بصري صالح، والقائم بأعمال رئيس مجلس أمناء "خضوري" سليمان زهيري، ورئيس الجامعة نور الدين أبو الرب، ومنسق أعمال مجلس الأمناء رائد القاروط، وعميد شؤون الطلبة علاء عيسى، وأمين سر حركة "فتح" في طولكرم إياد الجراد، ومدير دائرة الإعلام في الجامعة جبريل حجة، ومنسق حركة الشبيبة في "خضوري" وسيم أبو شمس