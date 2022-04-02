الكشف عن هوية ضابط العمليات الأول الذي أصيب في اشتباك عرابة

وطن: سمحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية السبت بكشف النقاب عن هوية الضابط الكبير الذي أصيب خلال عملية اغتيال مقاومين من الجهاد الإسلامي قرب جنين فجر اليوم.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الضابط المصاب يُرمز له بـ "ش" هو قائد سرية في وحدة مكافحة الإرهاب "يمام" والمسئول عن عشرات عمليات اغتيال خلال 20 سنةً مضت.

وبينت الصحيفة أن الضابط أصيب بجراح بالغة خلال الاشتباك وهو يخضع للعلاج في المستشفى وقد اشترك في غالبية عمليات الاغتيال التي قامت بها الوحدة خلال سنوات ويوصف بالضابط رقم 1 في الوحدة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية قولها إنه سيتم خلال الأيام القريبة الكشف عن جزء من العمليات التي اشترك فيها الضابط.

ومن بين العمليات التي اشترك الضابط فيها: اغتيال الشهيد أشرف نعالوة في نابلس بعد تنفيذه عملية "بركان" التي قتل فيها مستوطنان كما أنه المسئول عن عملية اعتقال الأسير عاصم البرغوثي منفذ عمليتي عوفرة والتي قتل فيها جنود ومستوطنون، والكثير من العمليات الأخرى.

كما ظهر الضابط المذكور (43 عامًا) في تسجيل فيديو بعد إعادة اعتقال أسرى نفق الحرية في سبتمبر الماضي، بينما أصيب في ذات الاشتباك ثلاثة جنود من نفس الوحدة أحدهم بجراح متوسطة بينما أصيب اثنان بجراح متوسطة.



(صفا)