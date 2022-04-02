اليونان.. نشطاء يساريون يرشقون بطلاء أحمر مدرعات للناتو متوجهة إلى حدود روسيا

وطن: نشر الحزب الشيوعي اليوناني لقطات تظهر نشطاء يساريين وهم يرشقون بطلاء أحمر مدرعات تابعة لحلف الناتو أثناء نقلهم إلى حدود روسيا.

وذكر الحزب في بيان نشره على موقعه الرسمي أن هذه اللقطات تظهر تلطيخ مدرعات أمريكية في منطقة ثراكي، في 29 أبريل الماضي، بطلاء أحمر، خلال نقلها بالقطار لإجراء تمارين حربية على حدود الناتو مع روسيا.

وأشار الحزب إلى أن ميناء ألكسندروبوليس اليوناني أصبح منذ أسابيع مركزا رئيسيا لنقل قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي نحو أوروبا الشرقية، مؤكدا أن المدرعات وغيرها من المركبات القتالية التابعة للجيش الأمريكي تصل هذا الميناء بحرا، ومن ثم تنقل عن طريق البر والسكك الحديدية إلى رومانيا وبولندا.

وأعرب الحزب عن معارضته لجعل ألكسندروبوليس "مركزا انقضاضيا ضد الشعوب".

كما أعلن الحزب أن أنصاره نظموا مظاهرة كبيرة في العاصمة أثينا احتجاجا على "الحرب الإمبريالية وتورط اليونان فيها".