قديروف: بدأنا اقتحام مصنع "آزوف ستال" في ماريوبل حيث يتحصن النازيون

وطن: أعلن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف أنَّ قوات جمهوريته، المشاركة في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، "بدأت باقتحام مصنعِ صُلبٍ كبيرٍ، يُعَدُّ أهم معقلٍ للقوات الأوكرانية في مدينة ماريوبل".

وذَكَر قديروف، اليوم السبت، أنَّ "مقاتلي الفوج الشيشاني (الذي يحمل اسم والده أحمد قديروف) بدؤوا باقتحام مصنع آزوف ستال، حيث تحصّنت داخله عناصر كتيبة آزوف، وغيرها من الوحدات النازية الأوكرانية".

وأعرب الرئيس الشيشاني عن "قناعته بأنَّ الهدف المطروح سيتمُّ إنجازه"، مُعتبراً أنَّ "هذا الأمر صعبٌ، لكنّه قابلٌ للتحقيق".

وتابع أنّه "ليس هناك أيُّ فرصٍ لنجاة النازيين، وأنصار بانديرا (سياسي قومي أوكراني)، وغيرهم من الحثالة"، مضيفاً أنَّ "ساعة الانتقام للإساءة التي تعرض لها سكان دونباس على مدى سنوات تقترب، ولن يغادر أحدٌ على قيد الحياة لأنّه ينبغي استئصال هذا الشر".

وكان الرئيس الشيشاني قد أعلن أمس أنه أمهل القوات الأوكرانية المتحصنة في "آزوف ستال" 24 ساعة للاستسلام.

ويعد مصنع "آزوف ستال" أكبر معقل للقوات الأوكرانية في مدينة ماريوبل جنوبي أوكرانيا، التي شهدت في الأسابيع الأخيرة اشتباكاتٍ عنيفةً.

وأعلن المتحدث باسم قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، إدوارد باسورين، في 26 شهر آذار/مارس، إطباق قوات دونيتسك الحصار على جماعة من عناصر كتيبة "آزوف" النازية، في مصنع "آزوف ستال" في مدينة ماريوبل الاستراتيجية.

وقال باسورين إنه "تم طرد مجموعة من المتطرفين الأوكرانيين من المناطق السكنية في ماريوبل، وجرى إطباق الحصار عليهم في مصنع آزوف ستال" في المدينة.

(الميادين)