"فيفا" يعلن قيمة الجوائز المالية لكأس العالم FIFA قطر 2022™

وطن: تعرّف على قيمة الجوائز المالية التي ستمنحها "فيفا" للمنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الجمعة عن قيمة الجوائز المالية التي ستُمنح للمنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™.

وفيما يلي تفاصيل الجوائز المالية :

بطل المونديال : 42 مليون دولار

الوصيف : 30 مليون دولار

صاحب المركز الثالث : 27 مليون دولار

صاحب المركز الرابع : 25 مليون دولار

أصحاب المراكز من 5 إلى 8 : 17 مليون دولار لكل منتخب

أصحاب المراكز من 9 إلى 16 :13 مليون دولار لكل منتخب

أصحاب المراكز من 17 إلى 32 : 9 مليون دولار لكل منتخب

كما كشف "فيفا" أن جميع المنتخبات المتأهلة لنهائيات مونديال قطر ستنال مبلغاً قدره 1.5 مليون دولار من أجل إعداد العدّة للبطولة العالمية.

وتحتضن قطر كأس العالم للمنتخبات لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في الفترة ما بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر 2022.

المصدر: beinsports