اردوغان يدين عمليات المقاومة الفلسطينية ويصفها بـ"الإرهابية"

وطن: أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنّ الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أدان عمليات المقاومة الفلسطينية الأخيرة، التي أسفرت عن مقتل 11 إسرائيلياً، وذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أنّ اردوغان وصف العمليات بـ"الإرهابية"، وقدّم تعازيه لهرتسوغ بمن أسماهم "الضحايا" الذين قتلوا من جرائها، متمنياً الشفاء للجرحى.

وسجّل شهر آذار/ مارس الماضي أرقاماً تاريخية في عدد العمليات التي استهدفت الاحتلال ومستوطنيه، وكذلك في عدد القتلى والجرحى الإسرائيليين، والذي يعدّ الأقسى منذ انتفاضة السكاكين عام 2015، إذ بلغ عدد القتلى من جرّاء 10 عمليات فدائية نفّذها فلسطينيون في الأراضي المحتلة خلاله إلى 11 قتيلاً إسرائيلياً، إضافةً إلى نحو 32 مصاباً.

ودعا اردوغان خلال الاتصال الهاتفي بنظيره الإسرائيلي إلى "عدم منع الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى خلال شهر رمضان".

وعلى صعيد آخر، صرّح اردوغان بأنّ التضافر المزمع إنشاؤه مع "إسرائيل"، خصوصاً في مجال الطاقة، يُعدّ مصلحة مشتركة للطرفين، معرباً عن رغبته في الحفاظ على الزخم الذي اكتسبته العلاقات الثنائية خلال زيارة هرتسوغ إلى تركيا في 9 آذار/ مارس المنصرم.

المصدر: (الميادين)