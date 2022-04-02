وفاء لدماء الشهداء.. بلدية رام الله تلغي فعالية إنارة فانوس رمضان





وطن: قرر مجلس بلدي رام الله إلغاء فعالية إنارة فانوس رمضان إكراماً للشهداء الثلاثة الذين اغتالهم الاحتلال، اليوم، على مدخل عرابة جنين، وحداداً على أرواحهم، والاقتصار على إنارة الفانوس دون فعاليات.

وفي بيان صحفي صادر عن بلدية رام الله توجه رئيس بلدية رام الله م. موسى حديد وأعضاء المجلس البلدي الى أبناء شعبنا بأسمى آيات التبريك بحلول الشهر الفضيل داعياً الله أن يعيده علينا وقد تحققت أهدافنا بالعودة والحرية والاستقلال.