وطن: صدرت تعليمات لجيش الاحتلال، بالاستعداد لـ "شهر من التصعيد" وذلك اثر ما تشهده الضفة والداخل الفلسطيني من توتر.

وصدرت هذه التعليمات عن وزير جيش الاحتلال بيني غانتس ، ورئيس أركان جيش الاحتلال الجيش أفيف كوخافي.

وأوعزا جيش الاحتلال ايضا بـ"تكثيف العمل الاستخباراتيّ"، إزاء "سورية، وسيناء، والفلسطينيين في لبنان".

وبحسب ما أوردته هيئة البث الاسرائيلية العامة ("كان 11")، الليلة الماضية، فإن قوات الاحتلال على الأرض ستبقى في انتشار متزايد خلال هذه الفترة"، وذلك خشية من عمليات محتملة.

وكثّفت أجهزة أمن الاحتلال من الاعتقالات في الضفة الغربية، وفي مناطق 48، زاعمةً أنها أحبطت عدة عمليات في الأيام الأخيرة، كانت على وشك أن تُنفَّذ.

(المصدر- عكا للشؤون الاسرائيلية)