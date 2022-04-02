أميركا تقدم 300 مليون دولار إضافية لاوكرانيا وتعمل على تزويدها بدبابات سوفياتية



وطن- قالت وزارة الدفاع الأميركية، إنها ستقدم 300 مليون دولار إضافية كمساعدات أمنية لأوكرانيا، تشمل أنظمة صواريخ موجهة بالليزر، وطائرات مسيرة، وخدمات تصوير بالأقمار الاصطناعية التجارية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، جون كيربي، في بيان: "هذا الإعلان يمثل بداية عملية تعاقد لتزويد القوات المسلحة الأوكرانية بإمكانيات جديدة".

واعتبر أن "هذا القرار يؤكد التزام الولايات المتحدة الراسخ بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها "دعما لجهودها البطولية لصد الحرب التي قررتها روسيا"

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، نقلا عن مسؤول أميركي، أن الولايات المتحدة ستعمل مع الحلفاء لنقل دبابات سوفيتية الصنع إلى أوكرانيا لتعزيز دفاعاتها في منطقة دونباس.

وقال المسؤول الذي لم يذكر اسمه، إن عمليات النقل التي طلبها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ستبدأ قريبا. ورفض المسؤول الكشف عن عدد الدبابات التي سيتم إرسالها ومن أي الدول ستأتي.

وأفاد بأن الدبابات ستسمح لأوكرانيا بشن هجمات بالمدفعية بعيدة المدى على أهداف روسية في منطقة دونباس. وقالت الصحيفة إنها أول مرة في الحرب تساعد فيها الولايات المتحدة في نقل دبابات.

وميدانيا، قال رئيس منطقة بولتافا الأوكرانية، دميتري لونين، إن الصواريخ الروسية قصفت مدينتين في وسط البلاد في وقت مبكر اليوم السبت، ودمرت بنية تحتية ومبان سكنية.

وكتب لونين في منشور على الإنترنت: "بولتوفا: قصف صاروخ إحدى منشآت البنية التحتية خلال الليل.

وفي وقت لاحق، ذكر لونين أن ما لا يقل عن أربعة صواريخ أصابت منشأتين للبنية التحتية في بولتافا، في حين كشفت معلومات مبدئية أن ثلاث طائرات هاجمت المنشآت الصناعية في كريمنشوك.

وأشار إلى أنه لم تتوفر معلومات عن سقوط ضحايا.

وفي منطقة دنيبرو في جنوب غرب البلاد، قال حاكم المنطقة، فالنتين رسنيتشنكو، إن الصواريخ قصفت منشأة للبنية التحتية مما أدى إلى إصابة شخصين وأحدث دمارا كبيرا.

وأضاف أن محطة وقود في مدينة كريفيي ريه تعرضت للقصف، مما تسبب في حريق.

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن الوضع العسكري في شرق البلاد لا يزال صعباً للغاية، وقال إن روسيا تستعد لشن هجمات جديدة في منطقة دونباس ومدينة خاركيف. وأضاف أن القوات الروسية في شمال البلاد تتراجع ببطء ولكن بشكل ملحوظ