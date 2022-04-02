الطقس: الحرارة اعلى من معدلها بـ 6 درجات

وطن: أفاد الراصد الجوي أن الجو، سيكون اليوم السبت، غائما جزئيا وجافا وحارا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث ستبقى أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 6 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

اما غدا الاحد فتوقع الراصد الجوي ان يكون الجو غائما جزئيا، وحارا نسبيا الى حار، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية، وارتفاع على نسبة الرطوبة.