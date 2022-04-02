استشهاد ثلاثة شبان برصاص الاحتلال في جنين

وطن: استشهد 3 شبان برصاص الاحتلال عند مدخل بلدة عرابة بمحافظة جنين فجر اليوم السبت، اثر اطلاق قوات الاحتلال النار على المركبة التي كانوا يستقلونها.

ونعت سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الاسلامي الشهداء الثلاثة وقالت في بيان:" إن المجاهدين صائب عباهرة (٣٠ عاماً) وخليل طوالبة (٢٤ عاماً) وكلاهما من محافظة جنين وسيف أبو لبدة ( ٢٥ عاماً) من محافظة طولكرم، ارتقوا جراء عملية اغتيال صهيونية غادرة جرت عند مفترق عرابة في جنين فجر اليوم السبت ١ رمضان ١٤٤٣ هــ، الموافق ٢ نيسان-أبريل ٢٠٢٢م، ليلتحقوا بركب من سبقهم في سبيل الجهاد والمقاومة على طريق القدس وفلسطين".

وبحسب مصادر محلية فان قوات الاحتلال اطلقت النار من كمين اقامته على المركبة ما ادى لاستشهاد الشبان الثلاثة.

وذكرت ان اثنين من الشهداء من جنين ومخيمها اما الشهيد الثالث فهو من طولكرم.

وفي التفاصيل فان قوة من الوحدات الاسرائيلية الخاصة باغتت الشبان الثلاثة الذين كانوا بداخل سيارة واطلقت النار عليهم بكثافة واشتبكوا معها فور ذلك.

واشارت مصادر فلسطينية الي ان الجيش ابلغ مسعفين فلسطينين بمقتل الشبان الثلاثة وقد حضرت سيارات اسعاف اسرائيلية ونقلت الجثامين التي شوهدت على الارض، كما وصادر الجيش السيارة التي كان يستقلها الشهداء.

ونعت القوى الوطنية والاسلامية في مخيم جنين الشهداء الثلاثة، واستنكرت جريمة تصفيتهم ومنعه طواقم الاسعاف الفلسطينية من الوصول اليهم واسعافهم بعد اصابتهم.