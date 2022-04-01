دوري المحترفين: "شباب الخليل" يتمسك بالصدارة و"جبل المكبر" يواصل مطاردته

وطن: عزّز شباب الخليل صدارته لدوري المحترفين لكرة القدم، بفوز عريض على "شباب الظاهرية" بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على استاد هواري بومدين في بلدة دورا جنوب الخليل.

ورفع "شباب الخليل" رصيده إلى 50 نقطة بفارق 5 نقاط عن "جبل المكبر"، قبل جولتين على نهاية الدوري.

وافتتح هلال موسى التسجيل للشباب في الدقيقة 41، وأضاف محمد الجعبري الهدف الثاني في الدقيقة 46، وسجل أحمد ماهر الهدف الثالث في الدقيقة 62، قبل أن يسجل هلال موسى الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 67.

وتجمد رصيد "شباب الظاهرية" عند النقطة 27 في المركز السابع.

وواصل "جبل المكبر" مطاردته للصدارة، بفوز صعب على "طوباس" بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما على استاد الجامعة العربية الأمريكية في جنين.

وسجّل للمكبر مهدي عيسى في الدقيقة 15 والنجم شهاب قنبر في الدقيقة 53، في حين سجل لطوباس هدفه الوحيد أحمد تيسير دراغمة في الدقيقة 63.

ورفع "جبل المكبر" رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثاني، وتجمد رصيد "طوباس" عند 13 نقطة في المركز قبل الأخير.

وعلى نفس الاستاد، عمق "هلال القدس" جراح متذيل الترتيب "مركز طولكرم" وفاز عليه بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وافتتح محمود عويسات التسجيل للهلال في الدقيقة 23، وأضاف موسى الترابين الهدف الثاني في الدقيقة 49، وسجّل محمد أبو ميالة الهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة 57، قبل أن يسجل محمد عبيد الهدف الرابع في الدقيقة 66.

وأهدر "مركز طولكرم" ضربة جزاء في الدقيقة 62 نفذها لاعبه معن جمال، قبل أن يسجل محمد الشيخ علي هدفين في الدقيقتين 80 و90 من عمر المباراة، لتنتهي المباراة بفوز الهلال بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وبهذه النتيجة، رفع "هلال القدس" رصيده إلى 35 نقطة في المركز الرابع، في حين تجمد رصيد "مركز طولكرم" عند 12 نقطة في المركز الأخير.

وانحصر التنافس على اللقب بين "شباب الخليل" و"جبل المكبر"، حيث تبدو حظوظ الشباب أوفر للحفاظ على اللقب في خزائنه للموسم الثاني على التوالي، حيث يكفيه نقطة واحدة من المباراتين المتبقيتين له أمام شباب الأمعري وشباب السموع.

في حين يشتغل الصراع في قاع الترتيب بين مركز طولكرم وطوباس وشباب الأمعري ومؤسسة البيرة للهروب من شبح الهبوط.