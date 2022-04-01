عائلة " آل اشتية " تطالب بالافراج الفوري عن إبنها " معين اشتية " مالك شركة قطاف للاستثمار والتسويق الزراعي

وطن للانباء : طالبت عائلة آل اشتية بتكفيل ابنها " معين اشنية " مالك شركة قطاف للاستثمار والتسويق والزراعي ، كما طالبت جهات الإختصاص بالإفراج الفوري عنه .

وجاء في البيان الذي أصدرت العائلة مساء اليوم الجمعة وصل " وطن " نسخة منه :

قال تعالى " إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ ٱلْأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِٱلْعَدْلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًۢا بَصِيرًا".

ولمّا كانت العدالة وتكافؤ الفرص هي احدى مقومات النظام السياسي الفلسطيني الذي ننتمي اليه ونحميه.. والذي نحنٌ جزءٌ أصيل منه.. والذي قام على اساس العدل والمساواة في الحقوق والواجبات تحت سقف القانون الذي يحاول البعضُ ليّهُ زوراً في محاولةٍ بائسةٍ لكيل الاتهامات جُزافاً لابننا صاحب اليد النظيفة {#معين حسن يوسف اشتيه}.

ولماّ كان ابننا معين، يمتلك شركة #قطاف للاستثمار والتسويق الزراعي ذائعة الصيت، والتي كانت تعمل وما زالت وفق الانظمة واللوائح المعمول بها في السلطة الوطنية الفلسطينية دون مواربة وبشهادة جهات الاختصاص التي طالما قامت بجولات رقابية وتفتيشية على المصنع المذكور الذي يطابق كل المواصفات وحاصل على كل الشهادات اللازمة، الا انه وبشكل مفاجيء تعرض للاعتقال وعددٌ من اصحاب شركات التمور المعروفين بدعوى 'مخلفات ' والتي لم يُسال عنها منذ ما يقارب المائة وستون يوما من التوقيف غير القانوني دون تقديم لوائح اتهام بحقه حتى الآن ..، الامر الذي يتنافي مع كل قواعد العدل القانونية المعمول بها، حيث أفرج عن الشخصيات المُعتقلة معه والتي كانت تحمل مسميات مختلفه منها وزير سابقا وآخرون بعد ثلاثة ايام فقط.

ولمّا أُقفلت كل الابواب امام ابننا الذي يتعرض للاعتقال غير القانوني ودون تحويلة الى المحكمه المختصة، كان لابد لنا من وقفة، ونحن العشيرة المترامية الاطراف في كل ارجاء الوطن وخارجهُ والتي قدمت وما زالت تقدم للوطن التضحيات الجسام من الشهداء والاسرى الكثير، والتي انتصرت وتنتصر دوماً للفتح والسلطة في كل المحطات ايمانا منها بعدالة المشروع الوطني بقيادة السيد الرئيس ابو مازن حفظه الله.

ومن هنا نُطالب بما يلي:

١- تكفيل ابننا معين واحالة ملفه للقضاء بشكل فوري .

٢- ستحتفظ العائلة بكافة حقوقها القانونية والعشائرية جرّاء الظلم الذي وقع على ابنها معين .

٣- لن تُجدي محاولات عدد من الطامحين زوراً الذين { سنكشفهم لاحقاً} للسيطرة على المصنع المذكور باي حالٍ من الاحوال.

٤- نؤكد اننا نُطالب اجهزة الاختصاص بالافراج الفوري عن ابننا دون قيد او شرط مع رد الاعتبار والظلم الذي وقع عليه وعلى اسرتهِ وسيكون للعائلة ردها المناسب في حال استمر توقيف ابننا معين بكل الطرق القانونية والعشائرية.

٥- وهل يعُقل احتجاز شخص لمدة تقارب ال ١٦٠ يوماً دون تقديم لائحة اتهام!! اين دولة القانون!!

٦- نناشد #سيادة_الرئيس ابو مازن حفظه الله ودولة رئيس الوزراء وكل جهات الاختصاص باحقاق الحق للحفاظ على كرامات الناس واشاعة العدل بينهم.

اللهم قد بلغنا ، اللهم فاشهد.

#آل_اشتية في الوطن والخارج.