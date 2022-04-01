مسيرة خيول في أم الفحم إحياء لذكرى يوم الأرض

وطن: شارك العشرات من شبّان أم الفحم والمثلث الشمالي في أراضي الـ48، اليوم الجمعة، في مسيرة خيول لمناسبة ذكرى يوم الأرض الـ46.

وانطلقت المسيرة من حي عين إبراهيم في أم الفحم، وصولا إلى أراضي الروحة المهجّرة، رافعين الأعلام الفلسطينية.

وقام حراك "لأجلك بلدي" بتنظيم هذه الفعالية إحياء للذكرى الـ46 ليوم الأرض، وللتأكيد على أهمية ترسيخ معاني هذه الذكرى.

وتندرج الفعالية في إطار النشاطات التي أقيمت داخل أراضي الـ48 على شرف يوم الأرض الخالد.