مستوطنون ينصبون خياماً على أراضي المواطنين في الخليل

وطن: نصب مستوطنون اليوم الجمعة خياماً استيطانية على أراضي المواطنين في مسافر يطا جنوبي الخليل.

وأفاد منسق لجنة حماية وصمود جبال جنوب الخليل ومسافر يطا فؤاد العمور، بنصب مستوطنين خياماً استيطانية على أراضي المواطنين المحاذية لمستوطنة "آفي قايل" المطلة على قرية تواني وتجمعي الركيز والمفقرة.

وأضاف أن قوات الاحتلال نصبت عدة حواجز بين التجمعات والقرى، وصادرت عدة مركبات وأعاقت حركة المواطنين تمهيداً لانطلاق مسار استيطاني داخل أراضي المسافر.

وأوضح أن مسار المستوطنين يمر بتجمع التواني، والمفقرة، والركيز، وصارورا، وشعب البطم، وقويص، وبير العد وسوسيا، بما يشكل حزاماً استيطانياً يربط بين مستوطنة "ماعون"، و"آفي قايل"، "ومتسبي يائير" و"سوسيا".