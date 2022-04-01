استشهاد الشاب أحمد الأطرش برصاص الاحتلال في الخليل

وطن: استشهد الشاب أحمد يونس صدقي الأطرش (29 عامًا)، برصاص الاحتلال الحي في شارع الشلالة وسط مدينة الخليل.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، ما تسبب بإصابة الشاب الأطرش بالرصاص الحي في الرأس، ونقل الى مستشفى الخليل لتلقي العلاج، وأعلن عن استشهاده لاحقًا متأثرًا بإصابته البليغة.

كما اصيب عشرات المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام، جرى علاجهم ميدانيا.

يذكر أن الشهيد الأطرش هو أسير محرر، أمضى 6 سنوات في معتقلات الاحتلال.