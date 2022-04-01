د. مصطفى البرغوثي: مظاهرتنا اليوم في بلعين تأكيد على تصعيد المقاومة الشعبية لإنهاء الاحتلال والتمييز العنصري

وطن: قال د.مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية أن مظاهرة المقاومة الشعبية المركزية اليوم في بلعين بمناسبة يوم الأرض تأكيد على استمرار وتصعيد المقاومة الشعبية لإنهاء الاحتلال واسقاط الجدار و نظام الابرتهايد الاستيطاني العنصري.

وعبر البرغوثي عن تقديره لمشاركة متضامنين دوليين في المظاهرة الشعبية وحضور ممثل جنوب افريقيا مؤكدا ان نظام الابرتهايد سيسقط في فلسطين مثلما سقط في جنوب افريقيا.

وقال البرغوثي ليس امام الشعب الفلسطيني الا طريق النضال والكفاح والمقاومة لتحقيق حريته.

واستخدم جيش الاحتلال الرصاص الحي والمعدني وقنابل الصوت والغاز مما أدى إلى إصابة عدد من المتظاهرين.