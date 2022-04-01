عشرات الإصابات بمواجهات مع الاحتلال والمستوطنين في نعلين وقريوت وكفر قدوم وبيتا وبيت دجن

وطن: أصيب عدد من المواطنين خلال قمع الاحتلال المسيرات التي خرجت في عدة قرى وبلدات بالضفة رفضا للاحتلال والاستيطان واعتداءات المستوطنين.

وأفاد الهلال الأحمر أن الاحتلال أصاب 70 مواطنا في المواجهات المندلعة في بيتا وبيت دجن بنابلس. كما تعرضت إحدى سيارات الإسعاف للاستهداف بالرصاص المطاطي في بلدة بيتا.

وأصيب شاب بالرصاص الحي في يده وقدمه، والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة المركزية التي انطلقت في قرية بلعين غرب رام الله، إحياء للذكرى الـ46 ليوم الأرض.

واستهدفت قوات الاحتلال المشاركين في المسيرة بالرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، والصوت، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص الحي والعشرات بحالات اختناق.

كما أصيب مواطن بشظايا قنبلة صوت في عينه، وآخرون بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين في قرية قريوت جنوب نابلس.

وأفاد رئيس مجلس قروي قريوت نضال البدوي، بأن مستوطنين اقتحموا المنطقة الجنوبية الغربية من القرية بحماية جنود الاحتلال، وعندما تصدى المواطنون لهم أطلق جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، ما أدى لإصابة شاب بشظايا قنبلة صوت بالعين، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

وفي بلدة كفر قدوم بمحافظة قلقيلية، أصيب العشرات من المواطنين اختناقا بغاز الاحتلال الذي أطلقه تجاه المشاركين في المسيرة الأسبوعية.

واعتدى جيش الاحتلال على المشاركين في مسيرة بيتا الأسبوعية جنوب شرق نابلس، مما أدى لإصابة عدد منهم.