الوقائي: القبض على 4 أشخاص بشبهة تزوير حجج أراضٍ بمساحة 200 دونم في نابلس



وطن: قال جهاز الأمن الوقائي، إنه ألقى القبض على أربعة أشخاص بشبهة تزوير حجج أراضٍ بمساحة 200 دونم في نابلس.

وأفاد بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الامن الوقائي، وصل وطن، اليوم الجمعة، "انه وفي إطار مهمات الجهاز الأمنية المستدامة بضرورة محاربة الفساد والحفاظ على المال العام والخاص وانفاذا للقانون، قام جهاز الامن الوقائي في نابلس بإلقاء القبض على اربعة اشخاص اثنان منهما يعملان في الوظيفة العمومية بعد ان قاما بتزوير حجج اراضي تبلغ مساحتها حوالي (200) دونم يملكها مواطنون مقيمون خارج الوطن، ومن ثم نظموا عقود بيع وهمية بالاشتراك مع مواطنين اخرين، واستخدموا الحجج المزورة والعقود في تمليكها لشركائهم بالتزوير، وبعد تسجيل الاراضي قاموا ببيعها".

وأضاف البيان: تم التحفظ عليهم وعلى المبلغ المالي المتحصل من بيع الارض بالتزوير ومن ثم تمت إحالتهم الى نيابة جرائم الفساد لاتخاذ المقتضى القانوني اللازم بحقهم، وإعادة الحقوق لأصحابها بالتعاون مع جهات الاختصاص.