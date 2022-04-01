جمعية رجال الأعمال في غزة تطلع نشطاء "زمام" على دورها والتحديات التي تواجهها

وطن: نظمت مؤسسة "زمام"، السبت الماضي (26.36.2022) لقاءً حوارياً جمع 20 شاب وشابة، برئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال في قطاع غزة علي الحايك، للحديث عن طبيعة عمل الجمعية والتحديات السياسية والاقتصادية وذلك ضمن مشروع الحاضنة القيادية الممول من الأمم المتحدة والذي يعنى باشراك الشباب الفلسطيني في تطوير السياسات العامة.

افتتحت اللقاء عهد عبد الله من مؤسسة زمام بتأكيدها على أن طموح الشباب يمثل الوقود لاستمرار تطور المجتمعات التي يعيشون فيها، من خلال الانخراط في المبادرات. وأضافت أن الشباب يشكلون قوة إيجابية لدفع عجلة التنمية في المجتمعات في حال تم تزويدهم بالمعرفة وأُتيحت لهم الفرص وأن الشباب لن ينتظروا أن يمنحوا الفرصة ليقودوا فهذا حق يكتسب.

من جانبه، خاطب الحايك الحضور بتعريف عن طبيعة عمل الجمعية ومشاركتها في العديد من المؤتمرات العالمية لشرح واقع الاقتصاد الفلسطيني والتحديات والمصاعب التي يواجهها جراء الحصار والإجراءات والقيود التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي، والآثار السلبية للانقسام، التي تنعكس سلبا على واقع الاقتصاد خصوصا في قطاع غزة.

وأكد الحايك أنه بالرغم من تلك التحديات والمشكلات المتفاقمة التي يواجهها القطاع الصناعي في غزة، إلا أنه ينافس العديد من الصناعات العالمية من حيث الجودة.

وفي رده على سؤال أحد المشاركين حول دور الجمعية في إزالة العقبات والصعوبات التي تواجه رجال الأعمال، أوضح الحايك أن الجمعية تتحمل مسؤوليتها المجتمعية في قطاع غزة نظراً لصعوبة الظروف الاقتصادية .

وفي إجابته على سؤال بشأن احتضان الجمعية الرياديين الشباب في قطاع غزة، قال الحايك إن الجمعية بالتعاون مع اتحاد الصناعات ينفذان مشاريع ريادية لبناء الإنسان وتنمية طاقات الشباب وتوعيتهم لتمكينهم من إيجاد فرص عمل. مؤكدا على ضرورة وجود رؤية واضحة ومحددة وتوجه جامع لدى الشباب لحل المشكلات وتغيير الواقع.

وتحدث ممثل الاتحاد العام للصناعات المهندس تامر الوادية، عن الاتحاد وآلية عمله ودوره في دعم وتنمية الصناعات الفلسطينية. مشيرا إلى أنه يضم 16 اتحادا صناعيا في مختلف القطاعات على مستوى فلسطين.

ويأتي هذا اللقاء استكمالا لسلسلة من لقاءات شبابية تنظمها مؤسسة زمام مع صناع القرار في فلسطين الى جانب تطوير مهارات الشباب المشاركين في مشروع الحاضنة القيادية لإعداد قادة محليين مستقبليين قادرين على المساهمة بحل مشاكل سياسات عامة تواجه المواطن الفلسطيني في مختلف المناطق.