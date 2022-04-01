د.عقل أبو قرع يكتب لـوطن: مرة أخرى.. جشع ارتفاع الأسعار وشهر رمضان!!

نستقبل هذه الايام شهر رمضان، ومرة أخرى وكما حدث خلال الاعوام الماضية، وبغض النظر عن الاسباب، ترتفع الاسعار ولبعض السلع بشكل كبير، ومنها الاطعمة ألمختلفة، من لحوم حمراء وبيضاء، ومن خضروات وفواكه، ومن حلويات ومشروبات مختلفة، ومن أطعمة مجمدة ومصنعة وغير ذلك من المنتجات، ومع ازدياد الاقبال أو الطلب من قبل الناس خاصة في بداية شهر رمضان، يتواصل ارتفاع الاسعار وربما يزداد، وعند غالبية العائلات الفلسطينية، فهذه أوضاع مؤلمة محزنة تتكرر عاما بعد الاخر، سواء بمناسبة شهر رمضان أو غيره من المناسبات، في ظل عدم وجود خطة رسمية للتعامل مع هذه الاوضاع، أو مظلة اجتماعية توفر نوعا من الحماية والامان الحقيقي والكريم.

وارتفاع الاسعار مع بداية شهر رمضان، له مضاعفات عدية بالإضافة الى ارهاق الناس ، حيث مع ارتفاع الاسعار يلجأ الناس الى الإقبال على الأطعمة الارخص، أو بمعنى أخر الاطعمة الاقل جودة، أو الملوثة، أو ربما الأطعمة الفاسدة أو غير ألصالحة أو الرديئة وما إلى ذلك من تبعات ومن أثار، قد تكون بعيدة المدى، وهذا بدورة يدعو الجهات المسؤولة إلى ايلاء العلاقة بين ارتفاع الاسعار وبين انتشار الاطعمة الرديئة، وايلاء الاهمية ألخاصة في شهر رمضان.

ومع بداية شهر رمضان، المطلوب العمل على زيادة نجاعة الجهات التي تراقب وتفتش، من حيث العدد ومن حيث النوعية والتدريب، حيث من المتوقع ان تم زيادة طاقمها او ان ازدادت امكانياتها وازداد تدريبها واعدادها، بان تكون قادرة على القيام بدور اكبر، هذا مع العلم ان وصول المنتجات الفاسدة الى السوق الفلسطيني ومن ثم الى المستهلك ينتج عنة خسائر اقتصادية، يمكن ان تفوق ما سوف يتم استثماره في اعداد المزيد من طواقم

وارتفاع الاسعار وبجشع ربما لم يشعر به الجميع بعد، ولكن هناك عائلات فلسطينية كثيرة، ربما قد خفضت استهلاكها اليومي من سلع أساسيه، بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار، وبالأخص سلع حيوية لحياة هذه العائلات، مثل القمح أو الطحين والخبز والارز والزيت والدجاج والعديد من السلع المرتبطة بشكل أو بأخر بذلك، والتي أسعار بعضها تضاعف أو يكاد في الايام الأخيرة في بلادنا، ورغم الحجج التي تبرر ارتفاع الاسعار، والتي اعتدنا عليها في الماضي، الا وهي ارتفاع الاسعار في الاسواق العالمية واقتصاد السوق، الا أن الجشع والطمع والاستغلال هي من الأسباب الاخرى لهذه الاسعار، حيث تفوق الاسعار عندنا تلك التي في دول غنيه أو متقدمة عديدة.

ومهما كانت المبررات والتفسيرات لارتفاع الاسعار، الا ان الوضع وفي هذه الصورة وهذه الاحوال، لا يمكن تحمله للمستهلك، واصبح يتطلب تدخلا مباشرا وجديا ومتابعة ومحاسبة ومراقبة من الجهات المختصة، لأسعار السوق، وبالأخص للأسعار الاسترشادية، التي تعلن عنها وزارة الاقتصاد، بين الفينة والاخرى، والامر يتطلب التطبيق الحازم للقوانين، وبشكل علني، ونحن نعلم ان غالبية العمال في بلادنا، لا تتجاوز الاجرة اليومية لهم اكثر من 80 شيكل في اليوم، اي لا تصل الى ثمن كيلوغرام من لحم الخروف، اما الاجرة اليومية لمعظم العاملات الفلسطينيات، فهي لا تبلغ الحد الادنى للأجور، ولا تتجاوز ال 50 شيكل في اليوم، اي لا تصل الى ثمن كيلوغرام لحم العجل او البقر.

ومهما تحدثنا عن اقتصاد السوق، وعن فلسفة أو نظرية العرض والطلب، وعن التقلبات الجوية، وعن الظروف السياسية، وعن المعابر والحدود، وما الى ذلك، من امور يمكن ان تساهم في ارتفاع الاسعار، الا انه لا يعقل ان تضاهي الاسعار عندنا أو تزيد بكثير عن الاسعار في الكثير من الدول، التي يبلغ دخل الفرد السنوي فيها، اضعاف واضعاف ما عندنا.

وهذا يتطلب تغيير جذري وجدي في سياسة الجهات الرسمية، وهذا يتطلب المراقبة الجدية، وهذا يتطلب المحاسبة الصارمة لجشع بعض التجار، وهذا يتطلب التدخل الرسمي الجدي لإيقاف شبح ارتفاع الاسعار، والذي بات يرهق ويقلق الجميع، ونحن نعرف ان نسبة الفقر في بلادنا تصل الى حوالي 25%، وان نسبة البطالة تصل الى حوالي 27% من الايادي العاملة، وتواصل الازدياد عاما بعد الاخر.

ونحتاج كذلك الى وضع برنامج منظم ومتكامل من أجل سحب عينات عشوائية من الاطعمة واجراء الفحوصات الروتينية لهذه العينات، في مختبرات فلسطينية، تم اعتمادها، وتم التأكد ومن خلال مختصين علميين بإمكانياتها، سواء طاقمها او اجهزتها او خبرتها، في القيام، بهذه الفحوصات، المراقبة والتفتيش وألاهم ومع بدء شهر رمضان، أن يتم اتخاذ الاجراءات المطلوبة ومنها الاجراءات القضائية بحق من يروج اومن يتعامل مع الاطعمة الفاسدة، وان يتم تطبيق القوانين الفلسطينية وبحزم وعلى الملأ وخاصة على الجهات التي تسوق المنتجات الفاسدة وبأنواعها.

وبدون شك، ان من اهم الأسباب وراء ارتفاع الاسعار، هو الجشع المخيف، عند بعض التجار او الموردين وبالاخص مع قدوم شهر رمضان، واذا سألت احد التجار مثلا، عن سبب ارتفاع اسعار اللحوم، فيكون الجواب بسبب قلة العرض، اي قلة اللحم ، ولكن هل يعقل ان يرتفع السعر بشكل فجائي، اي بسبب هذه الانباء، اي هل يعقل، ان لا يملك التجار كمية من العجول او اللحوم، في الثلاجات او في المسالخ، تكفي لايام او لاسابيع، والتي كانوا قد حصلوا عليها بالسعر القديم، وهل يعقل ان لا تملك الجهات الرسمية، خطة او برنامج لتوفير كمية من لحوم العجل مثلا، لاسابيع او لايام أو لشهر رمضان.

ومع كل ارتفاع جديد في الاسعار، يبدأ الاهتمام بالمستهلك وحقوقية واحتياجاته يحتل العناوين في وسائل الاعلام، حيث يبدو ان هذا الاهتمام لا يأخذ الحيز المطلوب الا اذا حدث الارتفاع ويزداد مع ازدياد حدة الارتفاع، وهذا الاهتمام سواء اكان من المسؤولين الرسميين او غير الرسميين، اومن العديد من الاشخاص والهيئات، فإنه في العادة لا يحمل الجديد للمستهلك الذي اعتاد على مثل هكذا شعارات، والذي بات يدرك ان كل الدعوات السابقة وحملات التفتيش على الاسعار وعلى المنتجات، لا تحقق ما يتم الحديث عنة او التصريح به، والذي يبقى في المحصلة شعارات اعلامية فقط.

ورغم صدور قائمة الاسعار الاسترشادية، الا ان غياب اشهار الاسعار او اظهارها على السلعة، سواء في حسبة الخضار او في المحلات التجارية، وعدم فعالية حملات التفتيش والرقابة وذلك لعدم كفاية الطواقم او قلة الامكانيات، وكذلك ضعف ردع القوانين وعدم تطبيق قانون حماية المستهلك الفلسطيني لعام 2005 في هذا الصدد، سوف يبقي الاسعار ترتفع حسب شهية بعض غير المبالين، وحسب مزاج او مستوى جشع التاجر او المزارع او المورد، والذي سيدفع الثمن خلال شهر رمضان او خلال عيرة من الاشهر، هو المستهلك الفلسطيني وافراد عائلته.

وفي خضم الاوضاع الصعبة التي يعيشها الناس في بلادنا، ومع حلول شهر رمضان الفضيل، فالمطلوب هو اعادة دارسة سياسة الجهات الرسمية، وبشكل جدي، فيما يتعلق بسياسة تحديد ومراقبة ومتابعة الاسعار، وبما ان حماية المستهلك الفلسطيـني من المفترض ان يكون هو الهدف النهائي لكافة الاطراف الفعالة في هذا المجال، فمن المنطق والواجب والاهمية وجود الية واضحة للتعاون والتنسيق لحماية هذا المستهلك، وبالاخص هذه الايام، ليس فقط من شبح ارتفاع الاسعار المتواصل، ولكن كذلك فيما يتعلق بسلامة الغذاء بأنواعه، وجودة المياه، وتوفر ونوعية وفعالية الدواء، وما الى ذلك من امور تصيب الحياة اليومية للمواطن.

وبالاضافة الى نوعية وفعالية القوانين، والى ضعف الرقابة والمتابعة، فأن المستهلك نفسة هو كذلك مسؤول ولو بشكل غير مباشر عن ارتفاع الاسعار، لان المستهلك يستطيع ان يلعب دورا هاما وبشكل عفوي وغير مباشر في التحكم بالاسعار، وهذه نقطة مهمة لتبيان لماذا ترتفع الاسعار وبشكل كبير في اوقات معينة، وفي هذه الايام مثلا، وبالتالي فان اقبال المستهلك وبشكل غير عقلاني على الشراء بسبب الخوف من مواصلة ارتفاع الاسعار، هذا الاقبال يفتح شهية التاجر، سواء اكان تاجر الجملة اي المزود او صاحب المحل على رفع الاسعار بشكل كبير وغير مبرر وغير مسؤول.

وفي خضم هذا الوضع المقلق وبل المحزن للكثير، وفي ظل الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية التي نحيا فيها، وفي ظل التخبط بأنواعه الذي اصبح جزأ من حياتنا اليومية، وان تواصل هذا الارتفاع الجنوني للأسعار وتوسع كما يعتقد البعض خلال شهر رمضان، وبدون تدخل فاعل وحازم من الجهات ذات العلاق، بدعوى الحفاظ على مبادئ اقتصاد السوق، فإن هذا الوضع الصعب سيكون له تداعيات من اليأس والبطالة والعنف بكافة أنواعه.