صور | مسيرة يوم الأرض في نيويورك: الحُرية لفلسطين من النهر إلى البحر

وطن: نَظّمَت العديد من الجمعيّات الفلسطينيّة والعربيّة في نيويورك بالتعاون مع مجموعات طلابيّة وشبابيّة (مسيرة يوم الأرض) حيث جابت المسيرة شوارع "منهاتن" رافعين الأعلام الفلسطينيّة ورايات "صامدون" وصور الأسير اللبناني العربي جورج ابراهيم الله (المُعتقل في السجون الفرنسية منذ العام 1984) وصور الأسير أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وشاركت قوى يسارية ونقابيّة في المسيرة التي ركزت شعاراتها هذا العام على كشف دور القوى العنصرية والصهيونية في نيويورك التي تقوم بدعم المستوطنات وجيش الاحتلال، واعتبرتها مشارِكة في جرائم الاحتلال التي يجري ارتكابها يومياً بحق الأرض والانسان في فلسطين المحتلة.

وهتف المتظاهرون "الحرية لفلسطين من النهر إلى البحر" مُؤكدين على تمسكهم بمشروع التحرر الوطني القائم على تحقيق "العودة والتحرير" كما نددوا بالدعم الأمريكي للاحتلال الصهيوني، مؤكدين على وقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمهم للمقاومة الفلسطينية ومقاطعة نظام الاستعمار والأبارتهاييد الإسرائيلي.

ورفع المتظاهرون يافطات "رابطة فلسطين ستنتصر" تضامناً مع المنظمة التي قامت الحكومة الفرنسية بحلها في الآونة الأخيرة بسبب مواقف الرابطة الداعمة للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وموقفها المبدئي من حقه المشروع في المقاومة من أجل العودة والتحرير.

وشاركت في تنظيم المسيرة "شبكة صامدون للدفاع عن الأسرى الفلسطينيين" ومنظمة "في حياتنا" و"حركة الشباب الفلسطيني" و"طلبة الحقوق من أجل العدالة في فلسطين" ونقابة المحامين الاميركيين في الجامعات، وحملة "وقف دعم العنصرية" ومنظمة "إنهاء استعمار هذا المكان".