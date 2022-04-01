الآلاف يؤدون صلاة الفجر بالأقصى والإبراهيمي بـ"جمعة سيف القدس"

وطن: لبى آلاف الفلسطينيين فجر اليوم الجمعة نداء الفجر العظيم في جمعة "سيف القدس" بأداء الصلاة في المسجد الأقصى المبارك والمسجد الإبراهيمي وعدد من مساجد الضفة الغربية.

وتوافد آلاف المصلين بينهم نساء وأطفال إلى المسجد الأقصى المبارك، منذ ساعات الفجر الأولى.

كما شارك أهالي الداخل المحتل في الصلاة، حيث انطلقت حافلات من طمرة بالجليل الى المسجد الأقصى وعلى متنها عشرات المصلين.

وبعد الصلاة نظم عشرات المصلين إفطاراً جماعياً في باحات الأقصى.

واختار النشطاء تسمة "سيف القدس" لفجر هذه الجمعة، تيمنا بمعركة "سيف القدس" والتي خاضتها المقاومة الفلسطينية في شهر رمضان من العام الماضي.