الاحتلال يعتقل 13 مواطنا من الضفة بينهم النائب أحمد عطون

وطن: - اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، 13 مواطنا من الضفة ،ففي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة أشقاء من بلدة اليامون غربًا، وهم: أمير، وعادل، وعلي كامل الجعبري.

ومن رام الله، اعتقلت قوات أربعة مواطنين، وهم: مشرف الريماوي، ونجله ليث، ويزن جلال عبد الرحيم الريماوي من بلدة بيت ريما ، ولافي عاطف أبو لطيفة من سطح مرحبا بالبيرة.

ومن نابلس، اعتقلت تلك القوات، ثلاثة مواطنين، وهم: أورهان فتحي محمد حمايل (٢٨ عاما)، وأمجد صلاح حميدان حمايل (٢٦ عاما) من بلدة بيتا، وأحمد حاج محمد من قرية تلفيت.

ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين: محمد حسان أبو سرور من بلدة الدوحة ، وعصام محمد طقاطقة (٢٢ عاما) من بلدة بيت فجار، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما. كما اعتقلت النائب المقدسي احمد عطون.