جت: مصرع الشاب أمير بيادسة في انفجار عبوة ناسفة

وطن: لقي الشاب أمير سعيد بيادسة، في العشرينيات من عمره، من جت المثلث مصرعه متأثرا بجروحه الحرجة إثر انفجار عبوة ناسفة في مدينة باقة الغربية، مساء الخميس.

وحسب المعلومات الواردة، فإنه جرى العثور على الشاب ملقى بجانب الشارع قرب جت المثلث، إذ عانى جروحا خطيرة إثر انفجار عبوة ناسفة أسفرت عن بتر يده.

وأفادت مصادر طبية أن الطواقم الطبية عالجت الشاب بعد وصوله بسيارة خاصة، ولم يكن أمامها سوى إقرار وفاته متأثرا بجروحه الخطيرة.

وحسب ما جاء في المعلومات الأولية، فإن الشاب تعرض على ما يبدو لحادث طرق، غير أنه تبيّن لاحقا أنه أصيب بانفجار عبوة ناسفة.

(عرب 48)