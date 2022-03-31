منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو: تدين اعتداءات مستوطنين إسرائيليين على التجمعات البدوية

وطن: دانت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو في فلسطين الاعتداء على المواطن جديع جدوع قرينات من عرب الرشايدة من قبل مستوطنين أثناء رعيه مع اغنامه بالقرب من قرية فصايل مما أدى إلى إصابته بجروح مما يشير إلى تزايد ظاهرة عنف المستوطنين التي أصبحت سمة مقلقة للغاية من سمات الاحتلال الإسرائيلي ويشير بوضوح إلى ممارسة سياسة تهدف إلى دفع السكان البدو إلى الرحيل القسري.

كما أكدت المنظمة على ارتفاع وتيرة استهداف التجمعات البدوية في العام 2021 حيث شهد أعلى مستويات العنف المسجلة معتبرة ان العنف الممارس قد اخذ اشكال متعددة من الهجمات الموجهة بشكل أساسي ضد التجمعات البدوية وخاصة التي تعيش في المناطق المصنفة (ج) والمحاذية للمستوطنات الإسرائيلية،حيث تتجلى خطة الضم الإسرائيلية بشكل أوضح.

واضافت بان عنف المستوطنين اخذ شكل العنف الجسدي، وإطلاق الرصاص الحي، وإضرام النار في الحقول والمواشي، وسرقة وتخريب الممتلكات والأشجار والمحاصيل، وإلقاء الحجارة وترهيب الرعاة وعائلاتهم.

وقالت ان المستوطنون قاموا بالاستيلاء على أراض فلسطينية خاصة أو عامة وجلبوا الأغنام والماشية لرعي الأرض، كخطوة أولى لطرد الفلسطينيين من أرضهم،

واكدت ان المستوطنين وبدعم جيش الاحتلال الاسرائيلي يمارسون العنف ضد الفلسطينين الذين يحاولوا الحفاظ على اراضيهم الأمر الذي يؤكد فشل دولة الاحتلال في ممارسة التزاماتها الجوهرية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، بما في ذلك المادة 27، لحماية السكان الرازحين تحت الاحتلال،موضحة ان دولة الاحتلال تقوم بدعم المشروع الاستيطاني الغير القانوني.

واعتبرت المنظمة ان دولة الاحتلال تريد ان ترسل رسالة سياسية مفادها ان هذه الأرض ملك لشعب واحد فقط، متجاهلة حقوق السكان الاصليين

ودعت المجتمع الدولي بالقيام في تحمل مسؤولياته لفرض إجراءات المساءلة ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب والإصرار على احترام سيادة القانون الدولي.