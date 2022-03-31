دوري المحترفين: تعادل "البيرة" و"الأمعري" وفوز "السموع" على "إسلامي قلقيلية" و"بلاطة" على "ثقافي طولكرم"

وطن: تعادل "مؤسسة البيرة" و"شباب الأمعري" بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الخميس، على استاد فيصل الحسيني في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، في افتتاح مباريات الأسبوع العشرين من دوري المحترفين لكرة القدم.

وتقدم "الأمعري" في الدقيقة 17 عن طريق يحيى السباخي، قبل أن يعادل نديم البرغوثي للبيرة بعد خمس دقائق. ونجح عبد الحميد أبو حميد في التقدم مرة أخرى للأمعري في الدقيقة 30، لينتهي الشوط الأول بهدفين مقابل هدف لصالح "الأمعري".

وشهدت الشوط الثاني طرد اللاعب نديم البرغوثي بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 58، ليكمل "البيرة" اللقاء بعشرة لاعبين. ورغم النقص العددي، أدرك "البيرة" هدف التعادل من ضربة جزاء نفذها بنجاح محمد الدسوقي في الدقيقة 74. وفي الوقت بدل الضائع من المباراة، طرد الحكم لاعب "الأمعري" ساري جاد الله بالبطاقة الحمراء.

وبهذه النتيجة، رفع مؤسسة البيرة رصيده إلى 16 نقطة في المركز التاسع، ورفع "شباب الأمعري" رصيده إلى 13 نقطة في المركز العاشر مؤقتًا وبفارق الأهداف عن "طوباس".

وعلى استاد "الجامعة العربية الأمريكية" في جنين، فاز "شباب السموع" على "إسلامي قلقيلية" بهدفين لهدف.

وافتتح محمد عقيل السويطي التسجيل للسموع في الدقيقة 28، قبل أن يعادل شاهر داوود النتيجة في الدقيقة 56. وبينما كانت المباراة تتجه للتعادل، نجح رامي مسالمة في تسجيل هدف الفوز للسموع في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع. وشهدت المباراة طرد اللاعب أحمد سمارة من "إسلامي قلقيلية" بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 51.

وبهذه النتيجة، حافظ "شباب السموع" على المركز الثالث برصيد 39 نقطة، في حين تجمد رصيد إسلامي قلقيلية عند النقطة 28 في المركز السادس مؤقتًا.

وعلى نفس الملعب، قلب مركز بلاطة تأخره بهدف أمام ثقافي طولكرم إلى فوز بثلاثة أهداف. وافتتح نديم الشيخ التسجيل للثقافي في الدقيقة 17، قبل أن يعادل إسماعيل العمور النتيجة في الدقيقة 24، ومنح لاعب الثقافي عبد الكريم أبو شنب التقدم لبلاطة بتسجله هدفا بمرمى فريقه في الدقيقة 69، وأضاف محمد سبيتان الهدف الثالث في الدقيقة 79، لتنتهي المباراة بفوز "مركز بلاطة" بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبهذه النتيجة، رفع "مركز بلاطة" رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس، وتجمد رصيد "ثقافي طولكرم" عند النقطة 25 في المركز الثامن.

وتختتم مباريات الأسبوع العشرين يوم غد السبت، حيث يلتقي "طوباس" مع "جبل المكبر"، و"مركز طولكرم" مع "هلال القدس" على استاد الجامعة العربية الأمريكية، ويلتقي "شباب الخليل" مع "شباب الظاهرية" على استاد هواري بومدين في بلدة دورا جنوب الخليل.

ويتصدر الدوري "شباب الخليل" برصيد 47 نقطة، يليه "جبل المكبر" برصيد 42 نقطة، حيث انحصر التنافس على اللقب بين الفريقين.