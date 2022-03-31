المالية تقرر أسعار المحروقات لشهر نيسان.. رفع سعر البنزين والسولار وتثبيت سعر الغاز

وطن: قررت الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية امتصاص معظم الزيادة في أسعار الوقود لشهر نيسان، مكتفية برفع أسعار البنزين بمقدار 26 أغورة والسولار والكاز بمقدار 34 أغورة، وتثبيت سعر الغاز كما هو الشهر الماضي، على الرغم من الأحداث الدولية المتسارعة وارتفاع أسعار المشتقات البترولية بشكل حاد في كل أنحاء العالم.

وكانت وزارة المالية قد ثبتت أسعار الوقود خلال شهر آذار، رغم الارتفاع الكبير في التكلفة جراء صعود أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وقالت وزارة المالية أنه وفقا للتسعيرة الجديدة يصبح سعر لتر البنزين 95 أوكتان 6.59 شيقل، وبنزين 98 أوكتان 7.46 شيقل، والسولار والكاز 5.99 شيقل لكل منهما.

وثبتت الوزارة أسعار الغاز عن نفس مستواها خلال الشهرين الماضيين عند 14 شيقلا لأسطوانة الغاز سعة 2.5 كيلوغرام، و28 شيقلا للأسطوانة سعة 5 كيلوغرامات، و65 شيقلا للأسطوانة سعة 12 كيلوغراما، و260 شيقلا للأسطوانة سعة 48 كيلوغراما، و2.82 شيقل لكل لتر و4.96 شيقل لكل كيلوغرام تشمل التوصيل للعمارات والمؤسسات، وذلك رغم الارتفاع الكبير في أسعار الغاز عالميًا.

وقالت وزارة المالية إن هذه التسعيرة الجديدة لأسعار الوقود ترفع الكلفة المالية على الخزينة العامة إلى نحو 160 مليون شيقل شهريًا دعمًا للأسعار، علما أن الحكومة الإسرائيلية قررت أول أمس رفع سعر السولار بمقدار 1.14 شيقل ليصبح سعر اللتر 8.04 شيقل، والبنزين 95 أوكتان بمقدار 39 أغورة ليصبح سعر اللتر 7.44 شيقل.