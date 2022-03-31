فلسطين تشارك في فعاليات اختتام عام الإيسيسكو للمرأة 2021 واليوم العالمي للشعر

وطن: شاركت دولة فلسطين ممثلة بالشاعرة نداء يونس، اليوم الخميس، في حفل اختتام عام منظمة العالم الاسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" للمرأة 2021، الذي أطلقته العام الماضي تحت شعار "المرأة والمستقبل"، بالتزامن مع احتفائها باليوم العالمي للشعر تحت شعار: "آفاق القصيدة-السيدة".

وشارك في الحفل كوكبة من الشاعرات المتميزات من كافة الدول الأعضاء لمنظمة "الإيسيسكو"، بمقر المنظمة في العاصمة المغربية الرباط.

وقال المدير العام للإيسيسكو سالم بن محمد المالك: "إنه يوم من أيام الشرف الغامر، هذا الذي نحتفي فيه باختتام عام الإيسيسكو للمرأة 2021"، منوها إلى أن الاحتفال بعام المرأة 2021 "لم تكن فكرة صادرة عن حافز احتفالي عارض، بل كانت فكرة ذات استحكام جسور".

من جانبها، قالت اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، إن مشاركة الشاعرة والإعلامية نداء يونس في الأمسية الشعرية التي جاءت بترشيح من الاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين تمثّلت بقراءات شعرية من مجموعة المختارات "تأويل الخطأ"، والتي قدم لها الشاعر والمفكر الكبير ادونيس والصادرة عن دار أروقة في القاهرة، وتشمل مختارات من دوواين "تأويل الخطأ" و"بروفايل للسيد هو" و"انائيل" إضافة إلى قراءات من ديوانيها الجديدين اللذان صدرا في بغداد عن دار الشؤون الثقافية- وزارة الثقافة والسياحة والآثار، في دولة العراق الشقيق بعنوان "الحزن ابن الكلب هذا" و"امرأة عمياء تقود الحافلة".

بدورها، قالت يونس "أتيت من البلاد السيدة لأكون في ظل القصيدة السيدة رعاية من قبل الإيسيسكو وحضورا باذخا من ضيوف وشاعرات، نقول إن للفلسطيني مباهجه ومرآته قبل أن يكون خبرا في نشرة السابعة، يوم الأرض أمس كان خبر الساعة السابعة أما خبر اليوم ومسرته فيتمثل بإصدار ديوانين لي عن دار الشؤون الثقافية في العراق".

وأضافت: "من حيث أتيت التاريخ يسحق، من حيث أتيت تناضل السيدة الأرض لتحرير التراب وتناضل المرأة لتحرر الصلصال جسدها، من حيث أتيت الأرض والجسد مادتان للحب والحرب".

يشار إلى أن نداء يونس هي شاعرة وإعلامية فلسطينية، صدر لها ستة دواوين شعرية ومجموعتي مختارات: ديوان شعر بعنوان "أن تكون أكثر" 2014، وديوان "بروفايل للسيد هو" 2019، وديوان "أنائيل" 2019، وديوان "تأويل الخطأ" 2021، و"الحزن ابن الكلب هذا"، و"امراة عمياء تقود الحافلة" 2022، ومجموعتي مختارات تحت عنوان "كتابة الصمت" 2019، و"تأويل الخطأ" عام 2022 – تقديم الشاعر الكبير أدونيس 2022، وبالفرنسية ديوان "لا أعرف الشعر" 2022، ولها ثلاثة كتب أكاديمية تحت الطبع: "احتلال العلامات" ويتناول الهوية ودور الدبلوماسية الرقمية في تشكيلها وكتاب "اختلاق الآخر- صورة المراة الفلسطينية في الإعلام الإسرائيلي"، و"كُتَّاب اليسار في إسرائيل: المستعمرات الخفية"، وقدّم الشاعر العربي الكبير أدونيس مجموعة مختارات شعرية لها بعنوان "تأويل الخطأ" 2022.

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