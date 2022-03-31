قبل قرعة كأس العالم 2022.. ترتيب المنتخبات العربية في تصنيف الـ"فيفا" لشهر مارس

وطن: أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، تصنيف المنتخبات لشهر مارس الجاري، حيث شهد تقدم المنتخب المصري في الترتيب العالمي، رغم فشله في بلوغ مونديال قطر 2022.

وتقدم المنتخب المصري إلى المركز الـ32 في التصنيف العالمي، وحافظ منتخب "الفراعنة" على مركزه في إفريقيا ليحتل الترتيب الرابع والثاني عربيا.

وتفوق المنتخب المصري على منتخبات تونس (35 عالميا) والجزائر (44 عالميا) والسعودية (49 عالميا).

ويتصدر المنتخب السنغالي الترتيب على مستوى القارة السمراء، ويحتل منتخب "أسود التيرانغا" المركز الـ20 عالميا.

بينما يتصدر المنتخب المغربي الترتيب على المستوى العربي، ويشغل المركز الـ24 على سلم الترتيب العالمي، ويليه عربيا منتخبات مصر (32)، تونس (35)، الجزائر (44)، السعودية (49)، قطر (51)، الإمارات (68)، العراق (72)، عمان (75)، سوريا (88).

وآسيويا، احتل منتخب إيران المركز الأول (21)، ويليه اليابان (23)، ثم كوريا الجنوبية (29)، أستراليا (42) والسعودية (49).

وعلى المستوى الدولي، عاد المنتخب البرازيلي للصدارة، على حساب منتخب بلجيكا.

وفي ما يلي ترتيب المنتخبات الخمسة الأولى وفقا للتصنيف العالمي لمنتخبات كرة القدم عن شهر مارس:

1- البرازيل - برصيد (1832.69) نقطة

2- بلجيكا - برصيد (1827.00) نقطة

3- فرنسا - برصيد (1786.15) نقطة

4- الأرجنتين - برصيد (1766.99) نقطة

5- إنجلترا - برصيد (1755.52) نقطة.

يذكر أن المنتخب المصري أخفق في التأهل إلى مونديال قطر 2022 بعد الخسارة أمام نظيره السنغال بركلات الترجيح (1-3) بعد أن انتهت نتيجة المباراتين (1-1).

كما فشل المنتخب الجزائري في الوصول إلى نهائيات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم في قطر، إثر هزيمته في عقر داره أمام نظيره الكاميروني (1-2) في مباراة الإياب، وذلك بعد فوز "الخضر" بهدف في لقاء الذهاب.

وتأهل منتخبان عربيان من القارة الإفريقية وهما تونس والمغرب، ومنتخب السعودية من القارة الآسيوية، بينما تأهل منتخب الإمارات إلى الملحق الآسيوي.