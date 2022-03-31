مجلس بلدي رام الله يتبرع بمخصصات صندوقه الى جمعيات ومؤسسات المدينة

وطن: في الجلسة الأخيرة لمجلس بلدي رام الله برئاسة المهندس موسى حديد ومشاركة نائب رئيس البلدية حسن أبو شلبك والأعضاء ماهر الناطور، عمر عساف، نهلة قورة، كمال شمشوم، جمال عوايصة، سماح نصار، وسام عازر، سوسن قاعود، وفاء نجار، ريمون بوشة، رنا برو، جريس ريان. اتخذ المجلس قرارا بالتبرع بالمخصصات التي يستوفيها الأعضاء مقابل مشاركتهم في مجالس إدارة المؤسسات الخدماتية الشريكة لكل من جمعية الاتحاد النسائي العربي، جمعية إنعاش الاسرة، صندوق الطالب المحتاج لجامعة بيرزيت ولجمعية نادي فلسطين السنيمائي، ولتكلفة انشاء نُصب لعامل نظافة.

واعتمد المجلس البلدي وثيقة دليل الموائمة للأشخاص ذوي الإعاقة والتي تم اعداده من قبل جبل النجمة والاستشاري مؤيد عفانة بالتعاون مع بلدية رام الله.

كما اعتمد المجلس البلدي وثيقة السياسات الثقافية التي تم العمل عليها مع الأطراف ذات العلاقة من مؤسسات حكومية ومؤسسات قطاع المجتمع الأهلي سواء ثقافية او إعلامية ومجتمعية وبلديات مجاورة وغيرها.

وقرر المجلس البلدي اعفاء الأندية (سرية رام الله الأولى، النادي الأرثوذكسي، نادي شباب رام الله، نادي إسلامي رام الله) من رسوم الخدمات العامة لعام 2022 أسوة بقرار الاعفاء عن السنوات الثلاث 2019-2021.