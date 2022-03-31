مبادرة "عالأرض" تنظم مساراً جديداً في مسافر يطا المهددة بالمصادرة

وطن: نظمت مبادرة "عالأرض" مساراً تعريفياً جديداً في منطقة مسافر يطا جنوبي الضفة الغربية، المهددة بالنشاط الاستيطاني، بمناسبة يوم الأرض الفلسطيني، وبمشاركة عشرات النشطاء والمتطوعين من المبادرة وجمعية بذور للتنمية والثقافة.

ويأتي هذا المسار ضمن الجهد المتواصل الذي تقوم به مبادرة "عالأرض" من خلال تقديمها الدعم لمجموعة من الشباب في منطقة المسافر، عبر إطلاق المسار السياحي "مسافر يطا تورز"، الذي يهدف إلى حماية الأراضي المهددة بالمصادرة والمحاطة بالمستوطنات عن طريق إنعاش السياحة الداخلية، واستقطاب المواطنين وطلاب المدارس والجامعات من أجل التعرف عليها وعلى التنوع الطبيعي الموجود فيها.

وقطع المشاركون في المسار مسافة 8 كيلومترات مشياً على الأقدام، حيث تخلله العديد من الفقرات والأنشطة التي هدفت إلى تسليط الضوء على الحياة الصعبة التي يعيشها سكان تلك المناطق جراء الانتهاكات من قبل المستوطنين.

وفي ذات السياق، قال أحد رواد فكرة المسار السياحي في مسافر يطا، باسل العدرة: "الفكرة من وراء إطلاق هذا المسار وإقامة المسار السياحي في منطقة المسافر كانت تتمثل في ربط الشباب الفلسطيني بالأرض وتعزيز الانغماس بها، وبهذه الطريقة لدينا القدرة على تعزيز وجودنا في المناطق المهددة بالمصادرة والنشاط الاستيطاني".

وأضاف أن وجود مجموعات شبابية بشكل متواصل ودائم في منطقة المسافر مهم، ويزيد صمود المواطنين وثباتهم في المكان، ورؤية هذه الأعداد من الشباب تزور المنطقة بشكل دائم يوصل رسالة للمستوطنين بأن أصحاب الأرض موجودين دائماً لحمايتها.

وأعرب العدرة عن شكره لمبادرة "عالأرض"، وجهودها الدائمة في تعزيز الثبات في مواجهة الاستيطان، وإيمانها بالشباب وما يمكن أن يقدموه في ترسيخ وتطوير علاقة الإنسان الفلسطيني بأرضه، حيث كُللت جهودها بالنجاح في إطلاق هذا المسار السياحي من خلال ما وفرته.

من جهته، قال يزن عبد الهادي من مبادرة "عالأرض": "فكرة إطلاق المسار بذكرى يوم الأرض لها دلالة كبيرة، وهي أن مبادرة "عالأرض" وجدت من أجل الأرض ولحماية أصحاب الأرض وتعزيز وجودهم أمام المخاطر التي يمثلها المشروع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية من خلال تقديم كل ما يدعم ويحقق هذا الوجود".

وأضاف "رؤية صاحب فكرة مبادرة "عالأرض" بشار المصري تقوم على الشباب الفلسطيني، لأنه الأكثر قدرة على تقديم أفكار خلاقة تساهم في تكريس الرواية الفلسطينية، وتوطيد العلاقة التاريخية بالأرض، والمبادرة استثمارها قائم على الشباب، لأن طموحهم بمثابة رصيد إضافي في معركتنا ضد الاستيطان".

وقال رئيس جمعية بذور للتنمية والثقافة د. رائد الدبعي: "نسعد بالعمل والمشاركة مع كل المبادرات التي تعمل على الأرض وتوفر الدعم لشبابنا الفلسطيني، وتواجدنا اليوم في هذا المسار السياحي الذي أطلقه شباب المسافر يعبر عن توجهاتنا ودعمنا لكل المحاولات التي تسعى لتعزيز صمود الإنسان الفلسطيني على الأرض".

والجدير بالذكر أن المسار السياحي "مسافر يطا تورز" يعد واحداً من ستة مشاريع إبداعية دعمتها مبادرة "عالأرض" في دورتها الأولى، لتعزيز قدرة المواطن الفلسطيني على الثبات فوق أرضه المهددة بالاستيطان، وهو عبارة عن مسار طبيعي في مسافر يطا جنوب الخليل يوفر للشباب إمكانية التشبث بالأرض عن طريق التجول والمبيت بها، إضافة إلى التعرف على الحياة التي يعيشها السكان هناك، ليشكل لبنة سياحية في المنطقة.