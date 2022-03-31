نقابة التمريض تعلن الإضراب الشامل اليوم الخميس باستثناء الحالات الطارئة

وطن: أعلنت نقابة التمريض والقبالة الاضراب الشامل اليوم الخميس، في الرعاية الصحية الأولية، والعيادات الخارجية في جميع المستشفيات ومبنى وزارة الصحة والمستودعات وعدم التوجه للعمل، ويشمل ذلك مدراء التمريض في الرعاية الصحية الأولية.

وقالت في بيان لها، "تتعامل أقسام العمليات والطوارئ أيام الخميس والجمعة والسبت مع حالات انقاذ الحياة فقط".

كما يشمل الإضراب المشرفين، ايام الخميس والجمعة والسبت مع عدم التوجه للعمل.

وقررت وقف العلميات النسائية المبرمجة، ووقف تدريب طلبة التمريض في المشافي ايام الخميس والجمعة والسبت، وعدم استقبال الحالات المحولة من المشافي الخاصة للحكومية.

وأشارت إلى أنه يستثنى من الاضراب وحدات الانعاش، غسيل الكلى، واقسام مرضى السرطان، وامراض الدم وعلاج كورونا، والثلاسيميا، والولادة والحضانة والحروق.

وحذرت النقابة، وزارة الصحة من اتخاذ اي اجراءات بحق الممرضين المضربين.

فيما يلي بيان النقابة: