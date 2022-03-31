امين عام الجهاد الاسلامي يعلن الاستنفار في صفوف سرايا القدس

وطن: أعلن الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، الاستنفار في صفوف مقاتلي سرايا القدس الجناح العسكري التابعة لحركة الجهاد الاسلامي، وذلك رداً على جرائم الاحتلال في مخيم جنين.

وقال النخالة، في تصريح صحفي مقتضب: على ضوء اقتحام مخيم جنين من قبل جيش العدو الصهيوني يعلن الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الاستنفار العام لسرايا القدس في كافة أماكن تواجدهم.

واستشهد شاب وفتى برصاص الاحتلال واصيب 15 اخرين برصاص الاحتلال، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم ومدينة جنين صباح اليوم الخميس، الامر الذي تخللته اشتباكات مسلحة واسعة وعنيفة.

وقال الناطق باسم سرايا القدس في تصريح صحفي: بناءً على قرار الأمين العام القائد المجاهد زياد النخالة، نعلن رفع الجهوزية الكاملة في صفوف مقاتلينا بكافة التشكيلات العسكرية.