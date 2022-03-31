الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

وطن: شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة حيث اعتقلت الشقيقين مراد وحمدي صالح عيسى، وراشد يوسف ارشيدات، ونور أحمد عيسى عقب اقتحام منازلهم في بلدة سالم شرق نابلس وكما اعتقلت الشاب يونس حساسنة وسلمت عدداً من الشبان بلاغات لمراجعة مخابرتها خلال اقتحام بلدة العبيدية في بيت لحم، واعتقلت الشاب محمد وائل دعاجنة وعبادة قنيص بعد مداهمة منزله في مخيم عايدة شمال بيت لحم.

كما اعتقل الاحتلال الأسير المحرر سند سوالمة عقب اقتحام منزله في مخيم الفارعة بطوباس كما اعتقلت الأسير المحرر مجاهــد هيثم القواسمي عقب اقتحام منزله في مدينة الخليل.

وقامت قوات الاحتلال باقتحام بلدة الزواية غرب سلفيت واعتقلت الأسير المحرر معاوية سفيان أبو ليلى عقب اقتحام منزل عائلته بالإضافة لاقتحامات في بلدتي أبو ديس والعيزرية شرقي القدس المحتلــة وقلقيلية