شهيدان و 15 اصابة برصاص الاحتلال خلال اقتحام واشتباكات مسلحة عنيفة في جنين ومخيمها

وطن: اعلنت وزارة الصحة استشهاد الفتى سند أبو عيطة (17 عامًا)، ويزيد السعدي (23 عامًا)، متأثرين بجروحهما الحرجة التي أصيبا بها برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة ومخيم جنين صباح اليوم

واصيب خلال ذلك 15 مواطنا آخرين 14 منهم اصيبوا بالرصاص الحي اصابات بعضهم بانها خطيرة.

وحسب اكثر من مصدر فان احد عناصر الوحدات الاسرائيلية الخاصة (دوفدفان) اصيب خلال الاشتباكات التي وصفت بانها الاعنف منذ سنوات، حيث اشتبك المسلحون مع قوات الاحتلال من مسافة قصيرة.

واعتقلت قوات الاحتلال شابا ولكنها فشلت في اعتقال صهيب مرعي، المطلوب لقوات الاحتلال.

واقتحمت قوات الاحتلال المخيم، صباحا وحاصرت منزلا، واندلعت اشتباكات مسلحة.

وأفادت مصادر محلية ان اشتباكات مسلحة واسعة وعنيفة شهدتها المدينة والمخيم خلال ذلك، وان عملية الاحتلال والاشتباكات ما تزال متواصلة.