الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية، فجر اليوم الخميس.

وعرف من بين المعتقلين:

١. المحرر معاوية سفيان أبو ليلى- الزاوية غرب سلفيت

٢. المحرر مجاهد أيمن القواسمي- الخليل

٣. سند سوالمة- مخيم الفارعة بطوباس

٤. محمد وائل دعاجنة- مخيم عايدة شمال بيت لحم

٥. عبادة قنيص- مخيم عايدة

٦. يونس حساسنة- العبيدية شرق بيت لحم

٧. أحمد أكرم الصرعاوي- مخيم قلنديا شمال القدس

٨. بلال يوسف مناصرة- مخيم قلنديا

٩. راشد ارشيدات- سالم شرق نابلس

١٠. مراد صالح عيسى- سالم

١١. حمدي صالح عيسى- سالم

١٢. نور أحمد عيسى- سالم

١٣. إيهاب جمال عودة- عزون شرق قلقيلية

١٤. مفيد عبد الله سليمان- النبي إلياس شرق قلقيلية

١٥. مرشد الشوامرة- الرام شمال القدس

١٦. منصور الشوامرة- الرام

١٧. عبد الكريم وفا العجلوني- القدس

18- عمران شاور التميمي- الخليل

19- موسى فقوسة- الخليل

20- وسليمان نواف الزغارنة- الخليل.

كما واعتقلت من بيت لحم ايضا: محمد إسماعيل دعاجنة (19 عاما)، من مخيم عايدة، وعبادة قنيص (21 عاما) من منطقة الجداول في مدينة بيت جالا، وعز أديب شوشة (16 عاما) من قرية حوسان، وميلاد محمد جميل حساسنة (27 عاما)، وهما من بلدة العبيدية، ومحمد إبراهيم عبيات (42 عاما)، من منطقة واد أبو فريحة شرق بيت لحم، بعد دهم منازلهم وتفتيشها .



* قوات الاحتلال تقتحم منزل المحرر محمد خليل سرور في نعلين غرب رام الله وتسلمه استدعاء لمقابلة مخابراتها