الرئيس التونسي يعلن عن حل البرلمان

وطن: أعلن رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، مساء اليوم الأربعاء، عن حل مجلس النواب، الذي كان قد قرر تجميد أعماله منذ تموز 2021، وذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي.

ووصف الرئيس سعيد في كلمة بثتها القناة الوطنية 1، الجلسة العامة الافتراضية التي عقدها أعضاء في البرلمان، إثر دعوة من مكتبه، بـ"محاولة انقلابية فاشلة"، وبأنها "تآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".

وقال رئيس الجمهورية إنه قرر حل البرلمان بناء على الفصل 72 من الدستور، "حفاظا على الدولة وحفاظا على المؤسسات وحفاظا على الشعب"، مشددا، في المقابل، على أنه هناك "شعب سيحمي الدولة من هؤلاء الذين لهم فكرة الجماعة، لا فكرة الدولة"، وفق تعبيره.