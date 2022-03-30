الاحتلال يقتحم منزل الباحث مقدسي مازن الجعبري في البلدة القديمة

وطن: اقتحمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، منزل باحث مقدسي في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصاد رمحلية، أن قوة من شرطة الاحتلال ومخابراته اقتحمت منزل الباحث المقدسي في جمعية الدراسات العربية مازن الجعبري.

وقال الباحث الجعبري، إن قوة من مخابرات الاحتلال وشرطته اقتحمت منزله بطريقة همجية، وهددوه بالاعتقال إذا لم يلتزم الصمت والهدوء خلال شهر رمضان.

وفي سياق متصل، سلمت سلطات الاحتلال عددًا من شبان البلدة القديمة استدعاءات لمراجعة مخابراتها.

(وفا)