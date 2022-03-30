مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين جنوب وشمال غرب نابلس

وطن: هاجم مستوطنون، مساء اليوم الأربعاء، عددا من مركبات المواطنين بالحجارة على الطرق المؤدية لمدينة نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن المستوطنين لليوم الثاني على التوالي ينتشرون على المفترقات ويهاجمون مركبات المواطنين على الطرق الواصلة بين رام الله ونابلس، وطولكرم ونابلس، وقلقيلية ونابلس.

وأضاف أن أضرارا مادية لحقت بالمركبات، محذرا من تصاعد الهجمات ضد المواطنين وممتلكاتهم.

يشار إلى أن نحو 80 اعتداء من قبل المستوطنين سجل ليلة أفي محيط نابلس.