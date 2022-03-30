مستوطنون يعتدون على مركبات المواطنين في الأغوار الشمالية

وطن: اعتدى مستوطنون، مساء اليوم الأربعاء، على مركبات المواطنين التي تجتاز حاجز الحمرا العسكري في الأغوار الشمالية.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن مجموعة من المستوطنين المتجمهرين شرق حاجز الحمرا اعتدوا بالحجارة على مركبات المواطنين التي تجتاز الحاجز، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات وأضرار.

وفي السياق ذاته، قالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال احتجزت عدد من مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم، ما أدى إلى إعاقة تنقلهم.

وتشهد عدة طرق رئيسية في الضفة الغربية تجمهرات لمستوطنين، يعتدون على مركبات المواطنين أثناء تنقلاتهم اليومية.