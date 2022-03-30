شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي تشارك في معرض الصناعات الغذائية الفلسطينية "غذاؤنا"

وطن: تشارك شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي في معرض الصناعات الغذائية الفلسطينية "غذاؤنا" للعام 2022، والذي يقام بتنظيم من اتحاد الصناعات الغذائية والزراعية الفلسطينية تحت رعاية الرئيس محمود عباس، وبحضور وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي ونائب رئيس حركة فتح محمود العالول ومحافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان ورئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات الغذائية والزراعية عبد الكريم فقهاء ورئيس مجلس ادارة رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات الفلسطينية بسام ولويل ومشاركة شعبية واسعة في قاعة القلعة في مدينة نابلس، ويمتد المعرض من 29 حتى 31 من شهر آذار ، بمشاركة أكثر من أربعين شركة محلية.

وقال عماد الهندي مدير عام شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي، " نشارك في معرض الصناعات الغذائية الفلسطينية "غذائنا 2022" وكلنا فخر بما نراه من منتجات ذات جودة عالية، حيث استطعنا أن نثبت اليوم ومن خلال معرض الصناعات الغذائية بأن المنتج الوطني أصبح منافساً قويأً ليس فقط على المستوى الإقليمي وإنما عالمياً أيضأ، موضحاً، "شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي تحرص سنوياً على مشاركتها في معرض الصناعات الغذائية، وذلك تمثيلاً لرؤيتها في البقاء على تواصل مع المستهلك الفلسطيني ومعرفة رغباته والسعي لتلبيتها، فضلاً عن تعريفه بمنتجات الشركة وجديدها.

وأكد الهندي على أن تعزيز المنتج الوطني ودعمه أصبح الآن ضرورة ملحة في هذه المرحلة الصعبة التي نعيشها في ظل الأزمة الاقتصاية العالمية وما يرافقها من ارتفاع في الأسعار ونقص في السلع، ما يتطلب منا تضافر الجهود لدعم الإنتاج الوطني وتعزيز قدرته الإنتاجية التنافسية نحو اقتصاد فلسطيني قويّ ومنافس.

وثمن الهندي جهود القائمين على المعرض مشيداً بترتبيه وتنظيمه، حيث أكد على ضرورة الالتزام بعقده سنوياً، لمساهمته الفعالة في دعم المنتج الوطني ورفع حصتها السوقية ومايرافقه من النهوض بالاقتصاد الوطني.

ويمتاز الجناح الخاص بشركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي والذي يقام على مساحة (48) متر بتصميم إبداعي وفريد، حيث ظهر بطابع حديث ومتطور أعطاه بريقاً ميزه عن بقية الأجنحة، وشهد الجناح إقبالاً كبيراً من الزوار الذين أشادوا بشركة المشروبات الوطنية ومنتجاتها، معبرين عن حبهم وفخرهم بمنتجاتها ذات الجودة العالية، وحصل زوار المعرض على عددٍ من الهدايا ودخلوا بالسحوبات على عدد من الجوائز التي ستقدمها الشركة بعد تفاعلهم على منصات التواصل الاجتماعي للشركة.

وأشادت ميساء أبو عجينة إحدى الزائرات للمعرض بالجناح الخاص بشركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي، وأبدت إعجابها بموقعه المميز والملفت في المعرض، إضافة إلى تصميمه الجميل و طريقة عرضه الرائعة لمنتجات الشركة، وتحدثت عن الطعم الرائع للمنتج الجديد من شركة المشروبات الوطنية فيوز تي ، متمنية للشركة دوام التألق.

وتعد شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي شركة رائدة في السوق الفلسطيني منذ أكثر من اربع وعشرين عاماً، والتي حرصت منذ نشأتها على تصنيع منتجات عالية الجودة ومذاقات متنوعة بأيد فلسطينية، حيث استحقت العديد من شهادات الجودة والسلامة الغذائية من قبل عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية، إضافة إلى شهادات في حسن الإدارة والتسويق.