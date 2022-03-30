الاحتلال يحول الأسير المقدسي أمير إزغير للاعتقال الإداري

وطن: حولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، الأسير المقدسي أمير ازغير إلى الاعتقال الإداري لمدة ثلاثة أشهر.

وقال رئيس لجنة أهالي أسرى القدس، أمجد أبو عصب: إن الأسير ازغير اعتقل يوم أمس بعد شهرين فقط من الإفراج عنه.

وأوضح أن ازغير أمضى 8 أشهر رهن الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال.

وسبق أن قطع الاحتلال التأمين الصحي للأسير ازغير ضمن حملة استهدفت عدداً من الأسرى المحررين في القدس.

كما تعرض للاعتقال عدة مرات، وأمضى سنوات في سجون الاحتلال، جزء منها في الاعتقال الاداري.