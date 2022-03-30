تونس: يوم الأرض يخلد كفاح الشعب الفلسطيني واستبساله لمواجهة الاحتلال

وطن: قالت وزارة الخارجية التونسية إن ذكرى يوم الأرض تخلد كفاح الشعب الفلسطيني واستبساله في مواجهة المخططات الاستيطانية التوسعية للاحتلال الغاشم، التي تمثل خرقا واضحا للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وتقويضا لأية جهود لإحلال السلام في المنطقة.

وأكدت الخارجية التونسية في بيان صدر عنها، مساء اليوم الأربعاء، لمناسبة الذكرى الـ46 ليوم الأرض، موقف تونس المبدئي والثابت المناصر للقضية الفلسطينية في كل المحافل الإقليمية والدولية، والداعم للشعب الفلسطيني في نضاله العادل من أجل تحقيق تطلعاته إلى الحرية والكرامة واسترداد حقوقه التاريخية التي لا تسقط بالتقادم وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وشددت على دعم وحرص تونس على الإسهام الفعال في كل المبادرات والمساعي والجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى استئناف عملية السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.